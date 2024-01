Calcio Prima categoria. Tarasconi lascia. L’Arcola chiama. Bonati in panchina

L’Arcola Garibaldina cambia allenatore. Marco Tarasconi (ex aquilotto negli anni 80) ha rassegnato le dimissioni con il suo vice Eugenio Duranti dopo il rocambolesco ko per 3-2 di domenica scorsa al ’Tanca’ con la Castelnovese, subendo una clamorosa rimonta nei minuti finali. La società presieduta da Giuseppe Fresta ringrazia entrambi gli allenatori "per il lavoro svolto in questi mesi comportandosi da professionisti esemplari, facendosi ampiamente apprezzare anche dal punto di vista umano ed augurandogli le migliori fortune per il prosieguo di carriera".

Dopo un’ampia riflessione il direttore sportivo Guido Lorenzelli ha scelto il sostituto che sarà Pier Giorgio Bonati, al ritorno in campo dopo un periodo di pausa. Bonati è stato sei stagioni alla guida della juniores regionale e nazionale della Fezzanese, con cui ha ottenuto grandi risultati compreso un titolo ligure arrivando fino ai quarti di finale della fase nazionale. Esordirà sulla panchina garibaldina oggi nell’anticipo della quindicesima giornata al ‘Colombo’ di Beverino sul campo della capolista Brugnato.

Paolo Gaeta