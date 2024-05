Calcio Prima categoria. Tra il San Quirico e la promozione resta il Viciomaggio

Play-off, play out ma, in Prima categoria, anche uno spareggio che vale un posto in Priomozione: San Quirico e Viciomaggio, sul campo neutro di Foiano, si giocheranno domani in 90’ (o in 120’) tutta una stagione! I giallorossi sono stati in testa a lungo nel girone F, ma nel finale gli aretini li hanno raggiunti. Domenica scorsa, di fatto, il primo spareggio c’è già stato: nell’ultima giornata a San Quirico la sfida tra le due capoliste è finita sullo 0-0. San Quirico, con la sua grande passione, è mobilitata! In attesa dello spareggio (la perdente giocherà il play-off con l’Acquaviva), è stato rimandato anche l’altro play-off, Tegoleto-Amiata. Si disputeranno invece domani le semifinali play-off del girone E: Casolese-Fonteblanda e Donoratico-Pianella. Per i play-out il Badesse si gioca in casa contro il Forte di Bibbona la salvezza in un’unica partita (e una fetta della sua gloriosa storia…).

Giuseppe Stefanachi