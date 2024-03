Calcio Prima categoria. Tra l’Atletico e il Ponte d’Arbia finisce in parità

A. PIANCASTAGNAIO

2

PONTE D’ARBIA

2

PIANCASTAGNAIO – Parità nell’anticipo della giornata numero 25 del campionato di Prima categoria Girone F. Al comunale amiatino i padroni di casa dell’Atletico Piancastagnaio capovolgono l’iniziale svantaggio, si portano sul 2-1 (risultato del primo tempo) e poi subiscono intorno alla mezz’ora della ripresa il gol del pari da parte del Ponte d’Arbia: 2-2. E sarà il verdetto definitivo, dopo ben otto minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Pascarella sblocca in apertura per gli ospiti, ma grazie a un paio di azioni tra loro simili, finalizzate di testa rispettivamente da Santelli e Tondi, l’Atletico Piancastagnaio stravolge gli esiti iniziali. Nella ripresa, in avvio, i locali potrebbero aumentare lo scarto (bravo il portiere Ferrucci a negare il tris all’Atletico), ma successivamente è il Ponte d’Arbia a salire in cattedra, anche per l’ingresso, mossa azzeccata, di Corsi. Direttamente dal calcio di punizione, Russo sigla il 2-2 al 75’. Il Ponte d’Arbia ora ci crede, ma l’impresa non matura per poco nonostante le opportunità capitate allo stesso Corsi e di Pierangioli. Rimane dunque il 2-2 al comunale di Piancastagnaio.