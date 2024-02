Calcio Prima categoria. Tre senesi in corsa per il primo posto. Vai San Quirico Tre squadre senesi prime nel girone F di prima categoria: San Quirico, Acquaviva e Atletico Piancastagnaio. Anticipo tra Piancastagnaio e Fonte Belverde, con quest'ultima sollevata dalla riduzione della squalifica di un giocatore. Prossime sfide per San Quirico e Acquaviva. Altre partite interessanti nei gironi E e F. San Miniato cerca il riscatto contro Gracciano.