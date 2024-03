Calcio Prima categoria. Tris del Valdichiana, Chiusi ko

VALDICHIANA

3

CHIUSI

0

CESA – Vittoria netta dei padroni di casa, al campo sportivo Santa Lucia di Cesa di Marciano della Chiana (Arezzo), nell’incontro di recupero, disputato senza pubblico su decisione del giudice sportivo, contro il Chiusi per il campionato di Prima categoria girone F. Il tris dei padroni di casa è maturato per effetto di un primo tempo nel complesso equilibrato, concluso comunque con il vantaggio siglato da Terrazzi. Dopo l’intervallo una ripresa più marcatamente favorevole ai locali, che hanno raddoppiato con Rossetti e arrotondato grazie alla rete di Cuccoli, per il definitivo risultato di 3-0. Valdichiana che sale dunque a quota 35, mentre il Chiusi resta in coda, da solo, con sei punti in graduatoria. Il primo match era stato interrotto a circa tre minuti dal triplice fischio arbitrale per intemperanze sugli spalti. Il giudice sportivo aveva disposto la ripetizione della gara, a porte chiuse.