Calcio Prima categoria. Valdichiana-Chiusi sarà rigiocata. Ferretti: "Giusto»

Dovrà essere rigiocata la partita Valdichiana-Chiusi del girone F del campionato di Prima categoria, che fu sospesa dall’arbitro Simone Giovannini di Prato all’88’ lo scorso 28 gennaio in seguito ad un parapiglia scoppiato in tribuna tra circa 15-20 sostenitori di entrambe le squadre, subito dopo il gol del vantaggio aretino. Il match era stato molto teso, soprattutto per un comportamento non molto ospitale da parte di tutto l’ambiente della Valdichiana: l’episodio che fece traboccare il vaso fu un pallone non restituito dalla Valdichiana al Chiusi e dopo pochi secondi arrivò l’1-0 della squadra locale. Nessun giocatore è stato squalificato. "Decisione tutto sommato giusta – sottolinea il presidente biancorosso Paolo Ferretti – considerando che l’arbitro, come ha ammesso nel referto, era lontano dal punto in cui si svolgevano i fatti e quindi non poteva giudicare le responsabilità dell’accaduto".

GS