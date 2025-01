Calcio PRIMA E SECONDA Categoria. Monterappoli e S. Maria: scontri diretti

Tutte in campo oggi alle 15 le squadre locali impegnate in Prima e Seconda Categoria. Partiamo dal Gambassi, che per il girone E di Prima Categoria, sarà a Strada in Chianti contro il Chianti Nord per riscattare la batosta interna di domenica scorsa.

In Seconda Categoria, invece, nel raggruppamento F trasferta difficile per il fanalino di coda Avane (squalificato Khazen) a Poggio alla Malva contro il Naldi, attualmente a metà classifica. Sul terreno amico invece Monterappoli e Santa Maria, che riceveranno rispettivamente La Lanterna e Cobra Kai per due scontri diretti visto che entrambi i team empolesi hanno un punto in meno dei rivali.

Chiudiamo con il girone G, dove il Ponte a Cappiano è atteso da un match sulla carta decisamente alla portata. Al Mediceo arriva infatti il fanalino di coda Ponte delle Origini. Nelle fila calligiane mancherà lo squalificato Carli. L’Aurora Montaione andrà invece a Volterra contro una squadra in piena corsa per i play-off. Mister Razzanelli dovrà fare a meno dell’esperto Blè, fermato per un turno dal Giudice Sportivo.