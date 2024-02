Calcio Prima e Seconda Categoria. Fontanelli riavvicina i play-off al Gambassi. Tris del Monterappoli, prosegue la risalita

Fine settimana utile a Gambassi e Monterappoli, che tornano ad affacciarsi in zona play-off, rispettivamente nel girone C di 1ª Categoria e nell’F di 2ª Categoria. Partiamo dai termali, che grazie ad un gol in avvio di bomber Fontanelli (11 centri stagionali) espugnano il campo della Sancascianese. I padroni di casa hanno recriminato per un gol annullato per fuorigioco a Magistri e per un presunto tocco di mano in area del Gambassi non rilevato dall’arbitro, ma a sua volta il team di Gangoni ha sfiorato più volte il raddoppio. Il Gambassi sale così a quota 31 agganciando la Ginestra al 4° posto. Veniamo al Monterappoli che dopo un 1° tempo avaro di emozioni, liquida 3-0 il Prato Sport. Grande protagonista del match di Cambiano il fantasista Calonaci, che prima sblocca il risultato con una magia su punizione e poi serve a Kodraziu un ’cioccolatino’ per il raddoppio. Nel finale, poi, ci pensa Malpici su assist di Scappini a chiudere il conto. Terza vittoria consecutiva e 9° risultato utile di fila per i neroverdi, che raggiungono 29 punti a sole 2 lunghezze dalla zona play-off. A meno 4 dai ’cugini’ scivola il Santa Maria, che sul proprio campo impone comunque il pari alla più quotata Laurenziana: un 2-2 che per i gialloblù empolesi vede andare a segno Bagnoli e Taddei. Nel raggruppamento D di 2ª Categoria, infine, doppio 2-2 per Ponte a Cappiano e Aurora Montaione. I calligiani lo colgono a Crespina con i gol di Becherucci e Covato, vedendosi raggiungere al 2° posto dall’Acciaiolo, a meno 6 dalla vetta. Quel del Montaione matura invece in casa contro il Capannoli. Succede tutto nella ripresa. Dopo il vantaggio ospite il Montaione ribalta il risultato con un diagonale di Baldini e un rigore trasformato da Rossi, ma al 94’ arriva il definitivo pari pisani con una scivolata del portiere in mischia dopo un corner.