Calcio prima e seconda categoria. Forte e Capezzano, due finali con vista playoff. Lo Sporting si gioca una buona fetta di salvezza

Meno tre alla fine della regular season e anche questa è una domenica di scontri diretti sia per la promozione che per la salvezza.

Prima categoria. Due finali con vista playoff oggi per Capezzano e Forte. Gli squali del Forte sono attesi a Marlia per difendere il terzo posto. Le squadre sono appaiate e questi novanta minuti possono dare una svolta in un senso o nell’altro. "Gara che può valere una stagione, ne siamo consapevoli ma siamo anche sereni e tranquilli, ci siamo allenati con impegno e scenderemo in campo senza badare alla classifica. Di sicuro non giochiamo per il pareggio", presenta cosi la gara il tecnico Luca Cagnoni. Bello scoglio da affrontare anche per il Capezzano che a Capannori è chiamato a un blitz esterno o quanto meno a non perdere per rimanere in corsa. Out Checchi, ci si affida a un Giacomo Maggiore in grande condizioni. "Zero calcoli, oggi vincerà chi sbaglia meno, ci vuole una prestazione maiuscola, ma ho fiducia nei miei". cosi il tecnico Riccardo Coli.

A caccia dell’impresa il Corsanico che ospita la capolista Romagnano; fuori causa Cipollini e Del Frate. "Niente da perdere, loro possono festeggiare il campionato oggi, noi diremo la nostra". Trasferta delicata per la Torrelaghese che in casa dell’Atletico Etruria cerca altri punti salvezza. I gialloviola di Giannini sono in crescita e così sperare in un altro risultato positivo non è utopia.

Seconda categoria. Lo Sporting Camaiore si gioca una buona fetta di salvezza in casa contro l’Ospedalieri ultimo e già spacciato; tutti a disposizione e 4-3-3 per il tecnico Palmerini che si gioca il tridente pesante con Luisotti Simonini e Pellegrini dal primo minuto. "Non esistono gare facili – dice – e nemmeno questa lo è, sbaglia chi lo crede". Gara importante anche per il Massarosa che ospita il Ponte delle Origini al Comunale; biancorossi a caccia di un successo per blindare il quinto posto. Più ostico il compito del Lido atteso alla Fossa dei Leoni in casa dell’Atletico Carrara. Serve un risultato positivo per affrontare al meglio i playout ormai prossimi.

Cab