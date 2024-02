Calcio Prima e Seconda Categoria. Il Gambassi frena, crollo per il Santa Maria

Nel girone C di Prima categoria il Gambassi è costretto a frenare in casa contro gli Amici Miei (0-0): gli ospiti conquistano punti importanti per la lotta salvezza non permettendo ai locali di guadagnare ulteriore margine per il treno play-off. Unico rammarico per il Gambassi è la traversa colpita da Tafi nel primo tempo sugli sviluppi di un corner. Nel girone D di Seconda categoria si ferma anche il Ponte a Cappiano che contro il Santacroce Cuoiopelli non va oltre l’1-1. Nello stesso girone può invece esultare l’Aurora Montaione per il prezioso e importante successo in chiave salvezza nello scontro diretto contro la Stella Azzurra grazie a una autorete avversaria. Nel girone F è 1-1 il risultato dello scontro diretto in chiave play-off tra Virtus Rifredi e Monterappoli.

Per il Monterappoli in gol Kodraziu che spinge in rete l’ottimo traversone partito dai piedi di Calonaci. Ora il Monterappoli dovrà prepararsi per l’importante sfida di domani contro il Montemurlo, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Toscana, il fischio d’inizio è in programma alle 21 a Monteboro. Nello stesso raggruppamento crolla invece il Santa Maria che perde 4-2 sul campo del Sesto Calcio, a niente sono servite le marcature di Querci e Mernissi. Con questa sconfitta i gialloblu scivolano nuovamente in zona play-out.