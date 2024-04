Calcio Prima e Seconda Categoria. Il Montaione è salvo. Quasi il Monterappoli

Mancava un punto, quello che è arrivato a Castelfranco contro la capolista e già promossa Stella Rossa. Adesso, quindi, è ufficiale: nel girone D di Seconda Categoria l’Aurora Montaione è salva. Gli arancioblù di mister Borchi sono riusciti a portare a casa un prezioso 2-2 grazie alle reti di Pieroni e Ciampolini, che hanno permesso a capitan Rossi e compagni di salire a quota 38, 5 lunghezze sopra il quintultimo posto. Nello stesso raggruppamento domenica amara per il Ponte a Cappiano (nella foto di Covato un’azione del match), che a Guasticce incappa nella seconda sconfitta consecutiva e viene scavalcato al secondo posto dall’Acciaiolo. Ai calligiani non basta un tripletta di Becherucci (vice capocannoniere del girone con 22 centri alle spalle dell’ormai irraggiungibile Bianco del Crespina, autore di 27 gol) per portar via dei punti con i padroni di casa, più ’affamati’ per centrare la salvezza matematica, che si sono imposti per 4-3. La squadra di Bettarini, già sicura dei play-off, può comunque ancora sperare di entrarci con la miglior posizione possibile vincendo l’ultima giornata casalinga contro il Bellaria Cappuccini e sperare che l’Acciaiolo non faccia altrettanto in casa contro la già promossa Stella Rossa Castelfranco.

Per quanto riguarda il girone F della stessa categoria, invece, finisce a reti bianche il derby tutto empolese tra Santa Maria e Monterappoli, con il portiere ospite Nozzoli grande protagonista per aver neutralizzato un rigore. Con questo pareggio il Monterappoli conserva 3 punti di vantaggio sui gialloblù di mister Tamburini e potrà festeggiare la salvezza domenica prossima conquistando almeno un punto contro il Vernio. Anche il Santa Maria può comunque ancora evitare i play-out, vincendo l’ultima gara e sperando che il Prato Sport non faccia altrettanto. Chiudiamo il resoconto del weekend con la vittoria del Gambassi per 1-0 sul campo del Barberino Tavarnelle grazie a un guizzo di Bagnoli nella ripresa. Ormai tagliati fuori dai play-off i giallorossi termali possono ancora chiudere con la miglior posizione possibile: sarà un testa a testa con il Quarrata per la sesta posizione.

Si.Ci.