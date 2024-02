Calcio prima e seconda categoria. Jolo punta al sorpasso della Folgor Calenzano. Montemurlo a caccia di conferme

C’è chi cerca punti-salvezza, chi vuole mantenere la vetta e chi sogna i playoff. La ventiduesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è pronta a prendere il via alle 15 di oggi. Partendo dalla Prima Categoria, dove lo Jolo attuale seconda forza del girone C vuole mettere la freccia e prendersi la vetta ora occupata dalla Folgor Calenzano: per riuscirci, la banda Diodato dovrà espugnare il campo degli Amici Miei e sperare che i rivali non vincano. Il CSL Prato Social Club vuole restare sopra la linea di galleggiamento regolando fra le mura amiche il Cerbaia, mentre il C.F. 2001 è chiamato ad aggiudicarsi l’intera posta in palio contro il Barberino Tavarnelle nel tentativo di ritarsi fuori dalla zona playout. Scendendo in Seconda Categoria, Montemurlo e Prato Nord appaiate al quarto posto nel girone E vogliono consolidarsi. Ma se i montemurlesi partono con i favori del pronostico ricevendo il Pistoia Nord, gli uomini del presidente Degli Innocenti se la vedranno al Galleni con la Montagna Pistoiese prima della classe. Il Chiesanuova di Viti cercherà di rilanciarsi nella tana del Montale Pol.90 Antares, mentre La Querce (che ha ufficializzato il nuovo tecnico Giosuè Buono, supportato da Marco Nucciarelli) giocherà in trasferta contro il Montalbano Cecina e la Galcianese non ha altra scelta se non quella di dare il 110% contro l’Atletico Casini Spedalino per provare ad aggiudicarsi l’intera posta. Passando in rassegna il girone F, l’incontro di cartello sembra essere Virtus Comeana – Tavola: quarta contro quint. La Pietà 2004 dovrà cercare di violare il terreno di gioco del Monterappoli. Ed eccoci alla lotta per non retrocedere: Santa Maria – Poggio a Caiano, Vernio - Rinascita Doccia, Mezzana – Sesto ed Eurocalcio Firenze – Prato Sport.