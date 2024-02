Calcio - Prima e seconda categoria. La regina Jolo non vuole fermarsi. Il Csl Psc va nella tana dell’Albacarraia

La diciannovesima giornata di Prima e Seconda Categoria è pronta a prendere il via, con fischio d’inizio alle 15 di oggi. Iniziamo dalla Prima Categoria, dove lo Jolo capolista del girone C vuole andare in fuga. E può riuscirci, a patto di sfruttare il fattore-campo per battere il Banti Barberino. Il CSL Prato Social Club farà visita all’Albacarraia, mentre il C.F. 2001 (che in settimana si è separato dallo storico dirigente Elio Menna e ha annunciato l’arrivo degli attaccanti Zidane Hagi e Federico Biscardi) è chiamato ad un difficile confronto nella tana della Folgor Calenzano. Scendendo in Seconda Categoria, non mancano i derby: il Prato Nord quarta forza del raggruppamento tenterà di violare il terreno di gioco de La Querce per rimanere in zona playoff. Una vittoria proietterebbe il gruppo di Di Grandi in terza posizione, qualora il Chiesanuova dovesse fermare almeno sul pari la Virtus Montale nell’incontro allo Scirea. Un risultato, quest’ultimo, che potrebbe favorire il Montemurlo Jolly, qualora i montemurlesi riuscissero ad espugnare il campo di una Galcianese bisognosa di punti. Passando al girone F, la Virtus Comeana vuole ricominciare a marciare battendo a domicilio il Prato Sport: i comeanesi sono quarti, ma il secondo posto è ancora lì a tre lunghezze di distanza. Attenzione però al Tavola, attualmente sesto a quota 26 in graduatoria: prevalendo sull’Eurocalcio davanti al proprio pubblico, per i ragazzi di coach Tinti si aprirebbero prospettive interessanti. Pietà 2004. Vernio mette di fronte due compagini reduci da cammini e momenti di forma differenti: paradossalmente sono i valbisentini a partire con i favori del pronostico, perlomeno sulla carta. A completare il quadro Laurenziana – Poggio a Caiano e Monterappoli – Mezzana.

G.F.