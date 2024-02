Calcio Prima e Seconda categoria. Lusotti, che tripletta. La cinquina del Forte

Forte 2015-Serricciolo 5-1

Manita degli squali che si tengono stretto il secondo posto con una prestazione autoritaria. La sbloccano subito con un tocco sfortunato di Cantoni su tiro di Nardini. Lo score matura poi tutto nei primi 15 minuti della ripresa: apre Lossi al 7’ con un tocco sotto misura, tre a zero di Bresciani al 10’ con un gran diagonale, poker di Della Pina con una conclusione forte e precisa, quinto gol con la sfortunata deviazione di Angelotti; nel finale gol della bandiera ospite ad opera di Barattin

Corsagna-Capezzano 1-0

Cede di misura il Capezzano che complica i propri piani di rincorsa al quinto posto. Occasioni ospiti per Correia che di testa al 25’ va vicino al gol e per Pacini ma sul suo tiro è bravo il portiere. Il Corsagna vince con un rigore al 38’ di Eramnazi.

Folgor Marlia-Corsanico 3-2

Sconfitta di misura per gli orange che pagano una prima frazione e un avvio sonnolento. Al 21’ è Anfreini a sbloccarla con un tocco in mischia, raddoppio al 39’ con Ragghianti, al 48’ Tuzi cala il tris. Reazione ospite che si materializza a metà ripresa quando prima Cerri al 15’ e poi Del Frate al 19’ trovano la via del gol riaccendendo le speranze che si infrangono al 41’ sulla traversa colpita da Da Prato.

Torrelaghese-Montenero 2-0 Successo pesante in ottica salvezza per i gialloviola che con due gol si sbarazzano dei livornesi. Apre Pezzini al 20’ pt a coronare una bella azione in velocità. Chiude Baroni al 33’ st con una gran conclusione da fuori.

Sporting Camaiore-Lido 3-1

Netta vittoria dei ragazzi allenati da Alessandro Palmerini nel derby in salsa camaiorese. A decidere la gara l’evergreen Marzio Luisotti con una tripletta. Due gol nel finale di prima frazione mettono in discesa la gara, al 36’ con un gran tiro dalla distanza e al 38’ con un diagonale di potenza. La riaprono i cavallucci grazie a Govi a inizio ripresa con un bel colpo di testa ma la chiude ancora Luisotti al 90’ sugli sviluppi di un contropiede.

San Vitale C.-Massarosa 0-0

Pari esterno per i biancorossi che non riescono a trovare la via del gol e ad aggiudicarsi il match, occasioni per Gandini e per Volpe ma la rete non arriva.

