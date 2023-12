Calcio Prima e Seconda Categoria. Monterappoli e Montaione: vittoria sotto l’albero

Sono state recuperate ieri le partite dello scorso 5 novembre che furono rinviate a causa dell’emergenza alluvione che colpì gran paret della Toscana. Nel girone C di 1° Categoria il Gambassi esce sconfitto per 1-0 dalla trasferta contro la Folgor Calenzano: un match importante, un vero e proprio scontro diretto in chiave play-off. Decisiva è stata l’espulsione del centrocampista Salerno nel primo tempo a causa di un fallo da ultimo uomo che ha costretto la squadra di Gangoni a giocare in dieci per il resto dei 90’ di gioco.

Nel girone D di 2° Categoria perde anche il Ponte a Cappiano per una rete a zero sul campo dell’Acciaiolo, scontro al vertice che termina in favore dei locali nonostante una gara equilibrata. Con questo risultato il Ponte a Cappiano interrompe così una striscia di cinque risultati utili consecutivi facendosi inoltre scavalcare al 2° posto dall’Acciaiolo.

Pareggio invece per il Santa Maria nel girone F di 2° Categoria. 0-0 in casa contro il Tavola, un risultato a reti bianche nonostante sia stato intervallato da molte occasioni sia da una parte che dall’altra. Il Santa Maria ottenendo questo punto sale a quota 17 riuscendo a chiudere il 2023 con due misure sopra la zona play-out. Discorso inverso invece per il Monterappoli che vince in casa per 2-1 contro il Daytona grazie alle reti di Malpici e Kodraziu, a nulla serve il gol di Sereni che non evita la sconfitta agli ospiti. Una gara e vittoria fondamentale contro la seconda forza di questo campionato, ora i locali salgono a quota 15 punti a meno due dal Santa Maria. Tre punti dunque significativi in ottica salvezza.

L’Aurora Montaione vince di misura per 1-0 contro il Castelfranco, vittoria fondamentale per la corsa salvezza. Il Montaione sale ora a quota 14 punti. La gara, combattuta su entrambi i fronti, è stata decisa da guizzo di Mandolini all’85’: gran tiro di sinistro che va ad infilarsi nell’angolo più lontano.

Niccolò Pistolesi