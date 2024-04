Calcio: Prima e Seconda categoria. Playoff e salvezza. Oggi le sfide verità

Prima categoria. Il Forte con un pareggio oggi può centrare la matematica conquista dei playoff. I punti sul Capannori quinto sono 5 e negli scontri diretti gli squali si sono imposti due volte. Avversario odierno alle 16 sul sintetico di via Versilia sarà l’Academy Porcari, squadra ostica e da non sottovalutare ma oramai fuori dai giochi. Out Giacomo Tedeschi, Vaira e Cargioli. Sereno il tecnico Luca Cagnoni: "Ci siamo allenati come sempre con impegno e affrontiamo la gara con fiducia". Il Capezzano sta provando una rimonta disperata e ha bisogno sul sintetico di casa di vincere contro l’Atletico Lucca per continuare a sperare. "Daremo il massimo e poi si vedrà, non abbiamo scelta ma anche niente da perdere", così il tecnico Riccardo Coli. Il Corsanico cerca un risultato importante alle Colline contro il Città di Capannori per sperare ancora nei playout. Orange incerottati per le assenze su tutti di Cipollini e Del Frate. "Proviamo a riprendere quanto lasciato per strada domenica scorsa ma non sarà una gara facile", dice l’allenatore Alfredo Casani. La Torrelaghese al Martini puo festeggiare una salvezza costruita negli ultimi mesi con una striscia di 7 risultati utili consecutivi. Ai gialloviola contro il Fornacette basta un pari.

Seconda categoria. Basta un pari per festeggiare la salvezza anche allo Sporting Camaiore a Pontasserchio. Fuori causa il solo Paoli a centrocampo. L’altra gara du giornata è il derby al Benelli tra il Lido e il Massarosa, pressione tutta sulle spalle dei gialloblù che cercano disperatamente un successo per provare a raggiungere i playout: biancorossi che si preparano ormai nel migliore dei modi ai prossimi playoff.