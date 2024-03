Calcio Prima e Seconda categoria. Scattano i recuperi. Tutto il programma

La venticinquesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria si è chiusa qualche giorno fa e le formazioni di Prato e provincia approfitteranno della lunga pausa pasquale per ricaricare le batterie. Ma c’è chi dovrà recuperare il turno rimasto incompleto qualche settimana fa a causa delle precipitazioni abbondanti. Partendo dal girone E di Seconda Categoria, con il Prato Nord che stasera alle 20,45 riceverà il Pistoia Nord. In caso di vittoria, il gruppo di Di Grandi potrebbe riprendersi la quinta posizione in graduatoria e portarsi a poche lunghezze dalla zona playoff. Domani sarà invece la volta del Chiesanuova: alle 20,30 Viti e soci saranno di scena a Gavinana, dove affronteranno la Montagna Pistoiese. Un incontro particolarmente impegnativo, contro una squadra che fino a poche giornate fa era ben salda in testa al raggruppamento. Occhio poi alla Prima Categoria, per un match che riguarderà direttamente sia il C.F. 2001 che lo Jolo primo della classe del girone C. Già, perché il 27 marzo prossimo alle 15 il Casale affronterà il Cerbaia che occupa attualmente la seconda posizione a quattro punti dal vertice. Una vittoria consentirebbe agli uomini di coach Allori di fare un passo avanti notevole in chiave-salvezza, avvicinandosi all’uscita della zona playout. E al tempo stesso impedirebbero ai fiorentini di insidiare la prima posizione dei ragazzi di Diodato.