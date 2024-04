Calcio. Prima e Seconda. Il programma di tutte le sfide

Oggi in Prima Categoria girone C, lo Jolo mira a riprendersi la vetta: la banda Diodato deve sfruttare il fattore-campo per battere il Gambassi ed incrociare le dita. Il CSL Prato Social Club cerca punti-salvezza in casa contro il Ginestra Fiorentina, mentre il C.F. 2001 se la vede con il Banti Barberino. In Seconda Categoria, c’è il "big match" del girone E: il Montemurlo farà visita all’Atletico Casini Spedalino primo della classe, e un successo vorrebbe dire "sorpasso". C’è poi il Prato Nord, che sconfiggendo in trasferta il San Felice rientrerebbe in area playoff. Il Chiesanuova vuole salvarsi subito prevalendo sul Pistoia Nord, mentre Galcianese e La Querce devono far risultato rispettivamente contro Cintolese e Montale per continuare a sperare. Nel girone F, la Pietà sfiderà la corazzata Daytona, mentre il Tavola attende il Monterappoli e la Virtus Comeana cercherà di rilanciarsi nella tana di un Vernio pericolante. Infine, Poggio a Caiano – Mezzana e Sesto – Prato Sport.