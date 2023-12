Calcio Prima e Terza categoria. Fontebelverde e Amiata cadono a domicilio. Super Virtus Chianciano

Fontebelverde

0

Spoiano

4

SAN CASCIANO DEI BAGNI – Basta un tempo allo Spoiano per chiudere il match contro una Fontebelverde apparsa disorientata e mai in partita. Al 10’ aretini in vantaggio con una rete di Lombardi in contropiede. Al 28’ il raddoppio: sul filo del fuorigioco scatta Arapi che super tre difensori e insacca. Al 34’ il nervosismo porta ad un cartellino rosso e la Fonte resta in dieci. Traversa di Liurni su punizione per i locali. Al 38’ ed al 42’ lo Spoiano arrotonda il punteggio con due reti di Bernardini e Detti. Nella ripresa la Fonte cerca un riscatto ma senza andare mai vicina al gol. Il 7 gennaio derby salvezza con il Chiusi.