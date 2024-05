Calcio Prima Play-off. Per il San Quirico ostacolo Tegoleto. Si gioca a Sinalunga

San Quirico vive domani un’altra giornata di grande passione in questa interminabile primavera giallorossa in Prima categoria: a Sinalunga incontra infatti il Tegoleto per la finale play-off. Prima la fuga in testa alla classifica, poi i due confronti decisivi con il Viciomaggio finiti in parità: il primo in campionato ed il secondo per lo spareggio, ma concluso sfortunatamente ai rigori. Sfumata la promozione diretta, i ragazzi di mister Paesano hanno reagito con grande carattere vincendo per 4-0 la semifinale play-off con l’Acquaviva. Ora c’è la finale e, se tutto va come deve andare, ci saranno le finali regionali. "Siamo alle battute decisive – sottolinea il tecnico Francesco Paesano – e faremo di tutto per arrivare in Promozione. Abbiamo affrontato squadre che ad inizio stagione avevano pronostici più favorevoli: continuiamo a lottare con la grinta di sempre. San Quirico ci sosterrà fino alla fine".

Giuseppe Stefanachi