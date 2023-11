Calcio - Promozione

La squadra mugellana del Luco che, in trasferta, aveva, finora, rimediato quattro sconfitte e due pari, sul "Terni" di San Romano ha fatto una gran partita, chiudendo bene ogni iniziativa dei gialloblu di Pisciotta e colpendo, poi, con il suo cannoniere, Parrini, al sesto gol stagionale, che ha approfittato di una corta respinta, trovando l’angolo alto sulla sinistra di Labozzetta. In particolare, per quello che si è visto nel secondo tempo, un pareggio i gialloblu lo meritavano, ma il portiere mugellano Rizzo si è opposto sempre alla grande.

"Comunque – ha commentato il dg Emanuele Vichi – la squadra non mi è piaciuta. E’ stata una delusione perdere così in casa". "Se non miglioriamo in attacco – aggiunge il team manager Pierpaolo Pucci – , sarà sempre difficile fare risultato".

"Alla fine – commenta il presidente Francolino Bondi – all’incasso è passato il Luco. Abbiamo perso malamente a conclusione di una gara tutta da dimenticare. Adesso bisogna reagire subito a questa situazione con grande forza e compostezza".

Dino Magistrelli