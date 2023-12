Calcio Promozione. Affrico senza freni. Pienza costretto a chinare la testa

PIENZA

0

AFFRICO

3

PIENZA: Biagiotti, Ortiz, Bonari, Battistelli, Guerra, Bianciardi, Esposito, Camillucci, Magnanensi, Cossa, Da Frassini.

Panchina: Pelliccione, Barbieri, Ciolfi, Marzocchi, Pinsuti, Rinaldi, Bindi. Allenatore Pacini.

AFFRICO: Soccodato, Vaccari, Benvenuti, Longo, Gori, Stella, Rocchini, Castellani, Riccioni, Papini, Centrone.

Panchina: Virgili, Pecorai, Amoddio, Cosmi, Liberati, Valoriani, Mecocci, Di Gaudio, Vecchi. Allenatore Tognozzi.

Arbitro Norci di Arezzo.

Reti: 24’ Centrone, 31’ Rocchini, 75’ Vecchi.

PIENZA – Troppo forte la capolista del girone C di Promozione Affrico per un Pienza reduce da un momento poco brillante e con qualche assenza. La gara si sblocca poco dopo la metà del primo tempo col gol del vantaggio di Centrone. Il raddoppio arriva alla mezzora, stavolta ad opera di Rocchini che fredda Biagiotti. Nella ripresa il Pienza prova a rimetterla in piedi ma cade sotto il colpo di Vecchi che chiude definitivamente i conti.