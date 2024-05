Calcio. Promozione, al via l’avventura del Cervia United: "Lo stadio dei Pini? Quella è la nostra casa»

È nato il Cervia United. L’idea, come ha rivelato il vicepresidente Giancarlo Berti, era rimasta in gestazione per alcuni anni, ma adesso è arrivato il momento di dare vita al progetto che riunisce il Del Duca e il Cervia. Nello stemma e nel nome del Cervia United ci sono le radici: il sale di Cervia, la darsena, l’effige del cervo e i colori gialloblù tipici della città, poi la parola United che rappresenta la voglia di unire le forze. Gli obiettivi, i valori di questa nuova realtà sono stati illustrati da Ughetto Cangini, presidente dei gialloblù e dai due vicepresidenti, Giancarlo Berti e Gino Luigi Calle, dal punto di vista tecnico le linee guida sono state illustrate dal direttore generale Matteo Bondi. Il presidente Cangini, si è dichiarato entusiasta della partecipazione alla serata di presentazione, tenutasi lunedì alla Darsena del Sale, a Cervia: "Spero che sia indice dell’interesse della città per questo progetto". Il vicepresidente Berti ha allargato l’orizzonte: "Vogliamo collaborare con le altre società presenti nel territorio, per arrivare a quello che stiamo presentando abbiamo superato i campanilismi che posso dire sono molto forti, vogliamo offrire una opportunità ai ragazzi di Cervia perché a parità di categoria non vogliamo che vadano a giocare altrove".

Passi importanti sono già stati compiuti ma ovviamente rimane ancora molto da fare, al momento il Cervia United può contare su due centri sportivi: quello di Pisignano sede storica della Grama prima e del Del Duca poi, oltre a quello di Castiglione di Ravenna nel quale da anni il Del Duca disputava le sue gare casalinghe. Il prossimo traguardo da raggiungere è la possibilità di usufruire dello Stadio dei Pini ’Germano Todoli’ di Milano Marittima. Così Calle: "Il Comune dovrà effettuare alcuni lavori poi sarà emesso un bando al quale noi parteciperemo, lo Stadio dei Pini è la nostra casa".

Al direttore generale Bondi è toccato il compito di entrare nel tecnico: "Vogliamo costituire la formazione juniores e la under 18 perché visto che è stato tolto l’obbligo degli under in Eccellenza e Promozione a questi ragazzi dobbiamo mettere a disposizione uno sbocco". C’è da allestire una squadra che possa ben figurare nel prossimo campionato di Promozione, così ne parla Bondi: "Non sarà facile, ci saranno avversari del calibro di Cattolica, Santarcangelo, Savignanese, Riccione solo per ricordarne alcuni, il nostro allenatore sarà Davide Montanari, un ritorno dopo la sua lunga esperienza col Del Duca, il direttore sportivo sarà Claudio Montanari anche per lui un ritorno".

Roberto Daltri