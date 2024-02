Calcio Promozione. Amara sconfitta per la Chiantigiana. Fiesole corsaro

CHIANTIGIANA

1

FIESOLE

2

CHIANTIGIANA: Baldi, Verdiani, Pisaneschi, Posarelli, Calonaci, Lombardini, Conforti, Bartalini, Del Sante, Milanesi, Batoni.

Panchina: Lellis, Dainelli, Pallanti, Tosi, Machuca, Orlando, Marchi, Redditi, Longo. Allenatore Molfese.

FIESOLE: Raveggi, Paggetti M., Marchi, Labardi, Meini, Fantechi, Rachidi, Russo, Gigli, Renna, Forconi.

Panchina: Belli, Santini, Toccafondi, Melosi, Scala, Cicalini, Malaman, Barzini, Failli. Allenatore Selvaggio.

Arbitro Improda di Empoli.

Reti: 28’ Marchi, 60’ Calonaci, 62’ Gigli.

GAIOLE IN CHIANTI – Amara sconfitta casalinga per la Chiantigiana sorpresa a domicilio da un Fiesole più cinico e determinato a portare a casa tre punti vitali per la salvezza. Vantaggio dei fiorentini con Marchi poco prima della mezzora, pari di Calonaci in avvio di ripresa. Passano appena due minuti però e i fiorentini tornano avanti con Gigli che segna il gol che vale i tre punti.