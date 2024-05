CALCIO PROMOZIONE. Arcore cede a Cinisello, ora è dura

Si assottigliano decisamente fino ad arrivare quasi a zero le speranze di ripescaggio della Casati Arcore dopo la sconfitta di misura di sabato sera sul campo del Cinisello Balsamo. Molto dipenderà da quanti saranno i posti a disposizione in Eccellenza al termine delle iscrizioni, ma il ko per 1-0 contro i milanesi dopo il pareggio a reti bianche in casa contro Ispra della prima giornata del terzo turno dei playoff di Promozione mettono i biancoverdi in una posizione di svantaggio. La Casati conferma le sue difficoltà offensive evidenziate in questa coda finale di stagione, anche a Cinisello non si sblocca e alla mezz’ora della ripresa viene trafitta dal precisissimo tiro a giro col mancino di Federico Berton, prodotto del settore giovanile del Cinisello, dopo un’azione lunga e confusa in cui la difesa arcorese non riesce a liberare il pallone.

Ro.San.