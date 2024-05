Calcio Promozione. Arcore sbanca i playoff. Ora il “triangolare“ La Casati Arcore vince i playoff di Promozione con due pareggi e si prepara per la sfida con Robbio e Cinisello per la promozione in Eccellenza. La Concorezzese esce a testa alta, mentre il Lesmo si salva. Oggi il Ceriano affronta il Lomazzo.