Calcio Promozione. Avanti Montalcino!. Anticipo delicato da non sbagliare

Nell’anticipo di oggi del girone C del campionato di Promozione, il Montalcino si gioca quasi tutto! Nel paese del Brunello arriva il fanalino di coda Lucignano, che ha appena un punto in meno dei biancoverdi: dopo una vittoria in tredici partite, gli ilcinesi puntano a riavvicinarsi alle altre squadre per poi giocarsi la salvezza fino alla fine.

In caso contrario, la situazione diventerebbe veramente critica per il futuro dell’attuale campionato.

Domani occhi puntati su Gaiole, dove la Chiantigiana, scossa dal 4-0 di Torrenieri, cercherà di ripartire ospitando il Fiesole. I biancorossi di mister Ciacci, dal canto loro, sperano in un colpaccio a Settignano, per rientrare nella prima metà della classifica. Nel Torrita la sconfitta con l’Affrico è stata il preludio per l’arrivo di mister Andrea Sussi, un tecnico che in passato ha guidato anche l’Arezzo: domani trasferta a Subbiano. E il Pienza? Va ad Alberoro per non perdere e magari sognare una giornata di gloria.

Giuseppe Stefanachi