Calcio Promozione. Bettini saluta il Forlimpopoli:: "Tre annate molto positive»

Fine di un’avventura. Mister Dario Bettini lascia la panchina del Forlimpopoli dopo aver chiuso in 10ª posizione il campionato di Promozione. Il tecnico, nell’ambiente noto col soprannome di Cobra che si porta dietro da quando era calciatore, lascia vacante la panchina della società dopo tre stagioni.

"Sono state tre annate molto positive – dice l’ex prolifico attaccante –. Dopo il primo anno con la vittoria finale in Prima Categoria col San Leonardo, campionato stravinto a cinque giornate dal termine, il titolo sportivo è stato trasferito al Forlimpopoli con le cui casacche, anno scorso, abbiamo centrato i playoff. Quest’anno le aspettative erano un po’ più ambiziose di quanto siamo riusciti a fare, ma una serie di infortuni e contrattempi ci hanno portato a chiudere a metà classifica, ad ogni modo senza mai rischiare nulla in chiave salvezza. La squadra che lascio? Sono convinto che questo gruppo sarà in grado di fare bene l’anno prossimo, coi tanti giovani che abbiamo inserito in prima squadra che le permetteranno di crescere ancora".

A riguardo della decisione di separare dunque la sua strada da quella della società biancazzurra, Dario Bettini aggiunge: "Lasciare un ambiente dove mi sono trovato bene fa naturalmente dispiacere, ma il calcio è anche questo. Sono stati tre anni molto positivi e voglio ringraziare la società per tutto quello che ha fatto per agevolare il mio compito e quello dello staff. Ai dirigenti di questi anni resto, in ogni caso, legato da una solda amicizia che non si concluderà con questa esperienza".

Il mister di Santa Sofia, che nella stagione 2017-18 portò il Forlì, per l’ultima volta ai playoff, non conosce ancora su quale panchina siederà nel prossimo campionato: "Ho avuto qualche contatto, ma per ora non c’è niente di deciso. Conto di continuare ad allenare in una società seriam che mi dia modo di fare bene e con soddisfazione". Da radio mercato, intanto, filtra la notizia che il suo sostituto sulla panchina del Forlimpopoli 1928 sarà Ivan Graziani: un altro ex bomber al servizio di una società che vuole crescere.