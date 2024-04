Calcio promozione. Buon test per la Pontremolese con il Cadimare. Tanta intensità e quattro reti. Bene i giovani

PONTREMOLESE

4

caDIMARE

2

PONTREMOLESE: Cacchioli, Miceli (56’ Domenichini), Menichetti (46’ Bernieri), Scaldarella, L. Bellotti, Agolli (46’ Pezzoni), Vicari, Bruzzi, Simonelli, Gabrielli (56’ Bresciani), D’Antongiovanni. All. F. Bellotti.

CADIMARE: Pietra, Ferrari, Conte (46’ Portoghesi), Caneri, Lertola, Di Vittorio (46’ Conti), Leotta (46’ Bartoletti), Ambrosi, Mathibedi, Gustavo (46’ Mazzuchelli), Haxhiu (46’ Agrefogli). All. Buccellato.

Arbitro: Staglioli di La Spezia.

Marcatori: 33’ Mathibedi (C), 36’ Gabrielli (P), 41’ Haxhiu (C), 44’ Bruzzi (P), 62’ D’Antongiovanni (P), 69’ Vicari (P).

PONTREMOLI – Prima del rompete le righe per le festività pasquali, la Pontremolese ha sostenuto un’amichevole, al Lunezia, con il Cadimare, formazione di Promozione ligure. Sebbene si trattase di un test amichevole le due squadre si sono affrontate con grane intensità, a muso duro su ogni pallone, per la soddisfazione dei due tecnici. Per la squadra azzurra è stata l’occasione per vedere all’opera alcuni giovani come Pedroni, Domenichini e Bernieri, che si stanno mettendo in luce con gli Allievi regionali.

Cadinare due volte in vantaggio nel primo tempo ma prontamente riacciuffata grazie alle reti di Gabrielli e Bruzzi. Dopo l’intervallo, e dopo una girandola di sostituzioni da una parte e dall’altra, la Pontremolese ha fatto sua la partita in sette minuti (dal 62’ al 69’) con i gol di D’Antongiovanni e Vicari.

"E’ stato un buon allenamento –ha detto il dt Simone Lencini – contro una buona squadra. Abbiamo avuto ottime risposte da tutti, anche dai ragazzi e da chi finora ha giocato meno".