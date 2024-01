Calcio Promozione

La Lentatese ha vinto il big match della seconda giornata di ritorno imponendo lo stop all’Universal Solaro che non perdeva dal 23 novembre. In virtù di questo risultato e della seconda vittoria di fila di Ispra, in testa al girone A di Promozione si forma un terzetto con Lentatese, Solaro e Ispra. Per trovare così tanta incertezza bisogna andare indietro di almeno tre stagioni. Oggi le tre reginette hanno 34 punti e le inseguitrici non sono lontanissime. Insomma, le previsioni della vigilia che indicavano come non ci fosse una “ammazza campionato“ sono rispettate. E domenica? Turno agevole sulla carta per l’Universal contro il Lomazzo, complicati per Ispra e Lentatese. I varesini saranno a Cantù, i brianzoli a Gallarate contro una squadra ritemprata dal mercato.

Ro.San.