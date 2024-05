Calcio promozione. Casati Arcore mette a referto uno 0-0 con Ispra. Ora per il salto di categoria è imperativo vincere

La Casati Arcore non sfrutta a pieno il turno casalingo nel triangolare di finale dei playoff di Promozione, ma non si può dire che contro Ispra i biancoverdi non ci abbiano provato. Dopo lo 0-0 finale, per andare in Eccellenza serve vincere a Cinisello Balsamo possibilmente con un buono scarto. Stesso risultato, nei playoff di Seconda Categoria, per il Limbiate che impatta senza reti sul campo del Centro Giovanile Boffalorese nonostante le opportunità create specie nel primo tempo, senza concedere nulla ai padroni di casa. Decisiva ora la sfida di domenica 2 giugno contro France Sport che domenica riposava.

Ro.San.