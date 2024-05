Calcio Promozione. Ceriano apre un nuovo ciclo e si affida a Lampugnani e Britanni

Con la salvezza ottenuta ai playout a spese dell’Esperia Lomazzo, si è chiuso un ciclo a Ceriano Laghetto. Mister Nicolò Pepe ha rassegnato il giorno successivo le dimissioni, ma la società si è fatta trovare immediatamente pronta stravolgendo il management tecnico della prima squadra, offrendo l’incarico di ricostruirla all’esperto direttore sportivo Ernesto Lampugnani e di allenarla a Gionata Britanni. Entrambi provengono dalla positiva esperienza al Castello Cantù. Britanni era stato anche accostato alle panchine di Base (dove potrebbe andare Giallonardo) e Lentatese (dove si è accasato Fossati), ma resterà in categoria per proseguire nel suo processo di crescita. "Nella stagione appena conclusa qui si è fatto qualcosa di veramente importante, perché salvarsi al primo anno in categoria non è mai semplice. Con me e Gionata scatta un percorso diverso all’insegna del miglioramento. La società vuole alzare l’asticella per un campionato più tranquillo.

È una proposta intrigante, interessante, qui il terreno è fertile, la società e il settore giovanile stanno crescendo. Insomma, c’è l’entusiasmo per fare qualcosa di differente" dice Lampugnani già al lavoro da martedì sera per cambiare "…sei-sette undicesimi di squadra".

Ro.San.