Calcio promozione. Ceriano tutto Pepe mette ko la capolista Lentatese

Il capolavoro di Nicolò Pepe, il giovane allenatore chiamato nel girone di andata a risollevare le sorti del Ceriano Laghetto. Il riferimento è alla vittoria nel derby di domenica in casa della capolista Lentatese. Non una vittoria qualsiasi, ma di quelle da ricordare per le proporzioni (3-0) e per il peso specifico in chiave salvezza. "È stata la vittoria di un gruppo composto da grandi uomini – riconosce Pepe –. La squadra ha interpretato la sfida esattamente come era stata pensata in settimana, sfruttando gli eventuali punti deboli degli avversari e tutte le situazioni, in attacco e in difesa, che avevamo preparato. Ho detto ai miei giocatori di godersela, ma da martedì sera la testa è già alla gara col Lomazzo, importante, contro una diretta concorrente. Daremo tutto. Sto cercando di portare questa mentalità", conclude Pepe, un passato anche da calciatore nel Ceriano che ora sta cercando di mantenere in categoria dopo la promozione del 2023. Contro la capolista – che resta tale, dietro non ne hanno approfittato - sono andati a segno Marone, Campo e De Giorgi.

Ro.San.