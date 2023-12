Calcio Promozione. Chiantigiana ko. L’Antella 99 vola grazie a Santucci

ANTELLA 99

1

CHIANTIGIANA

0

ANTELLA 99: Vadi, Cipriani, Manetti Sac., Lanotte, Rossi, Biondi, Picchi, Maresca, Santucci, Merciai, Castiglione.

Panchina: Ugolini, Pacini Al., Sormani, Kortz, Liguori, Aiello, Grattarola, Manetti Sam., Aprea. Allenatore Morandi.

CHIANTIGIANA: Gasparri, Verdiani, Lellis, Posarelli, Calonaci, Pallanti, Lombardini, Orlando, Del Sante, Milanesi, Batoni.

Panchina: Baldi, Dainelli, Machuca, Tosi, Pazienza, Sicignano, Fiorenzani, Redditi, Longo. Allenatore Molfese.

Arbitro Iglio di Pistoia.

Rete: 81’ Santucci.

BAGNO A RIPOLI (FI) – La Chiantigiana esce sconfitta dalla sfida giocata in casa dell’Antella 99. Una sfida equilibrata in cui la formazione di Molfese ha tentato fin dal primo tempo di pungere non riuscendo però a sfondare la retroguardia dei padroni di casa. Nel finale a decidere la sfida ci ha pensato il centravanti di casa Santucci a battere Gasparri e regalare i tre punti ai fiorentini che restano in scia della capolista Affrico.