Calcio Promozione. Cinquina del Ceriano. Ed è festa salvezza

Anche il prossimo anno il Ceriano Laghetto giocherà in Promozione. Nicolò Pepe completa l’opera. Subentrato a novembre con la squadra penultima e “piatta“, le dà una forma e una identità e dal 15esimo posto del girone di andata, resiste a cavallo del 12esimo e 13esimo e si qualifica ai playout. All’andata a Lomazzo finisce 0-0, al ritorno, martedì sera, a Ceriano Laghetto la squadra di casa dilaga, vince 5-1 e si salva. Ma il prossimo anno non ci sarà più Pepe in panchina. "Una grande gioia, abbiamo giocato la partita perfetta, esattamente come l’avevamo preparata. Sono molto grato a questa società dove ho chiuso la mia carriera da calciatore e iniziato quella da allenatore. Lasciare così è il modo giusto". A segno nella goleada Quitadamo, Maringoni, Troiano, Corti e Ippolito.

Ro.San.