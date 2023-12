Calcio promozione. Coppa Italia amara. Il Grassina saluta dopo il pari in casa

GRASSINA

0

MALISETI SEANO

0

GRASSINA: Bartolini, Salvini, Mazzoni (59’ Meazzini), Pierattini (74’ Tomberli), Meacci, Magnolfi, Senthilkumar, Metafonti (56’ Roschi), Romanelli, Simoni (61’ Bambi), Manecchi (78’ Baccini). All.: Cellini.

MALISETI SEANO: Mardale, Perillo, Menichetti, Breschi, Badiani (65’ Campani), Peschi, Shiqeri, Rudalli, Del Bianco, Robi (72’ Asara), Cavalieri C. (79’ Llara). All.: Carovani.

Arbitro: Bigongiari di Lucca.

PONTE A NICCHERI – Niente da fare per il Grassina. Il cammino in Coppa Italia si ferma alla seconda gara del triangolare con il Maliseti che mirava a fare risultato dopo la sconfitta del Grassina nel primo round con l’Antella. La squadra ospite è stata brava a chiudere ogni varco ai padroni di casa rendendosi anche pericolosa al 41’ con Del Bianco il cui tiro veniva deviato a fatica da Bartoli.

Nella ripresa, nonostante l’inserimento di qualche titolare, il Grassina non riusciva a graffiare. L’unico tiro insidioso per i rossoverdi è stato di Bambi (64’) finito sopra la traversa. Nel finale, era il Maliseti a sfiorare l’impresa, ma sulla linea il Grassina effettuava due salvataggi con Meacci (73’) e all’89’ con Meazzini. La sfida decisiva per accedere ai quarti sarà Maliseti-Antella.

G. Pul.