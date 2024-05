Calcio Promozione. Domani turno finale. Pienza e Torrenieri pensano ai play-out

Ultima giornata del girone C del campionato di Promozione in una stagione tutt’altro che fortunata per le cinque squadre senesi che vi hanno partecipato: basti pensare che qualche settimana fa nessuna delle compagini della nostra provincia era fuori dalla lotta per la salvezza! Ora, ovviamente, la situazione è più chiara, con la Chiantigiana ed il Torrita in piena tranquillità: proprio queste due squadre si incontrano domani a Torrita per voltare pagina dopo un’annata che avrebbero sperato fosse abbastanza diversa. In coda, invece, il Montalcino è già retrocesso: la Promozione perde una società con un grande passato ed una cittadina famosa in tutto il mondo. Domani finale amaro in casa con il Sansovino. Pienza e Torrenieri sanno già che si incontreranno ai play-out in un derby estremamente drammatico: il Pienza (con un punto in più) ospita il Montagnano ed il Torrenieri va a Lucignano.

Giuseppe Stefanachi