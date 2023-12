Calcio promozione: dopo una lunga carriera tra i dilettanti liguri condita da tanti gol. Gran colpo in attacco per la San Marco: torna il bomber Mario Verona

Gran colpo in attacco della San Marco che si è assicurata i servigi di Mario Verona. Si tratta di un ritorno perché il centravanti, classe 1991, aveva già vestito la maglia rossoblù in gioventù passando dagli Allievi alla Juniores fino a esordire in prima squadra. A distanza di 15 anni ’SuperMario’ torna in quel di Avenza da giocatore affermato e importante. A parte l’ultima parentesi di quattro mesi in serie D alla Fezzanese, società da cui si è svincolato, il giocatore è sempre arrivato in doppia cifra a livello realizzativo facendo stagioni importanti, tutte nei campionati liguri. Ha giocato a lungo nell’Ortonovo, diventato poi Colli Ortonovo. Recentemente con la maglia del Forza & Coraggio ha vinto il campionato di Promozione Ligure assieme a Lorenc Shqypi che ritroverà come compagno di squadra proprio alla Covetta. Verona si è già messo a disposizione del tecnico David Alessi che lo potrà utilizzare domani pomeriggio a Grezzano contro il Luco nel recupero della decima giornata del campionato di Promozione Toscana che segnerà l’ultima partita dell’anno della San Marco Avenza.

Il mercato in entrata della società della coppia Bini-Calcagno potrebbe non concludersi qui. Sembra che il direttore sportivo Gabriele Panizzi abbia tra le mani un ’regalo’ ancora più grande da mettere sotto l’albero di Natale. In caso di fumata positiva già oggi potrebbe arrivare un nuovo annuncio dalla sede del centro sportivo Paolo Deste.