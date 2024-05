Calcio Promozione Dopo una stagione deludente. Pontremolese, si profila un ripulisti generale

Dopo la seconda consecutiva eliminazione dagli spareggi-promozione, la Pontremolese non può più commettere errori se vuole trasformare la deludente stagione 2023-24 in un semplice, seppur dolorosissimo, incidente di percorso. Diversi i temi che il presidente Pier Giorgio Aprili dovrà affrontare con i vertici della società. In cima alla lista delle priorità c’è il capitolo allenatore, soprattutto dopo le esperienze di aver (ri)affidato in primavera e a tempo record la panchina a Bracaloni, poi sostituito dal neofita Bellotti. A ruota c’è l’esigenza di sostituire quei prospetti che nei piani dell’area tecnica avrebbero dovuto fare la differenza. La società ha l’obbligo di un rilancio organizzativo. Un riavvio dal basso accompagnato non solo da ambiziosi progetti, magari a lungo termine, ma anche da risposte concrete e immediate che devono partire dal vertice societario per poi essere traslocate sul campo. Dopo le tante parole che hanno portato giù anziché su, ora c’è l’occasione per misurare davvero la volontà e le capacità di ricostruire la centenaria Pontremolese degna della carica dell’orgoglio e della passione della tifoseria. Quelli che sta vivendo la prima squadra azzurra sono giorni brutti, l’eliminazione dalla corsa playoff è difficile da digerire anche se annunciata, troppi gli errori, fin dalla scorsa estate.

All’orizzonte si prospettano giorni di un doloroso ’ripulisti’ se non si vuole ripetere un nuovo corso di scarse prospettive. La Pontremolese è un club che merita altro, merita di essere protagonista. E allora questa deludente stagione deve segnare anche un punto di ripartenza. Da dove? Non si sa ancora, ma da domenica sera deve rinascere una grande Pontremolese, fatta da dirigenti veri e decisi a creare nuovi entusiasmi.

Ebal.