Calcio promozione. Fratta show: 3-0 nel recupero. È prima in classifica

Un’occasione storica che la Fratta, occasionalmente sul campo sintetico di Meldola, non si è fatta sfuggire. I biancoverdi, infatti, mercoledì sera hanno schiantato 3-0 la Due Emme e sono volati in solitaria in vetta alla classifica. Per dimostrare di meritare di essere la nuova capolista, i termali partono subito forte: già al 6’ Garattoni si gira in area, ma calcia alto. La DueEmme risponde con l’ex Collini, che approfitta di una palla filtrante ma calcia debole, Lombardi blocca. I biancoverdi passano in vantaggio al 18’ con Garattoni che, lesto ad approfittare di un batti e ribatti, incrocia nell’angolino alla destra di Genovese. Ma la Fratta non si rilassa: Cappello al 25’ dai 30 metri colpisce il palo su punizione e un minuto dopo Candoli sfiora il raddoppio. A inizio ripresa Yabre sfiora il pareggio ma, sul capovolgimento di fronte, una ‘veronica’ di Petrini lancia Candoli che salta tre avversari e raddoppia. I cesenati sono sulle gambe, e Errani stronca il loro tentativo di reazione: il tris arriva con un tiro da fuori area. E tutta la Fratta canta ‘Salutate la capolista’.

Classifica aggiornata dopo i recuperi della 18ª giornata: Fratta Terme 38; Sampierana 37; Faenza 36; Forlimpopoli 35; Cattolica 33; S. Pietro In Vincoli 31; Bellariva Virtus e Classe 29; Misano, Del Duca Grama e Bakia Cesenatico* 26; Civitella 25; Stella 20; Due Emme 19; Verucchio 18; Torconca Cattolica e Cotignola* 17; Cervia 7.

(* una gara in meno: Cotignola-Bakia verrà recuperata il 24 gennaio).

e. ma.