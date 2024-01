Calcio Promozione. Grassina in palla. La Chiantigiana deve arrendersi

GRASSINA

2

CHIANTIGIANA

0

GRASSINA: Bartoli, Meazzini, Salvini, Pierattini, Tomberli, Travagli, Alfarano, Fabiani, Baccini, Simoni, Romanelli.

Panchina: Colcelli, Rossi Lottini Di., Meacci, Magnolfi, Natale, Senthilkumar, Bambi, Dini, Manecchi. Allenatore Cellini.

CHIANTIGIANA: Liberali, Lellis, Pisaneschi, Posarelli, Calonaci, Minucci, Conforti, Bartalini, Del Sante, Milanesi, Marchi.

Panchina: Baldi, Verdiani, Lombardini, Tosi, Batoni, Machuca, Pallanti, Redditi, Longo. Allenatore Molfese.

Arbitro Castorina di Lucca.

Reti: 33’ Simoni, 44’ Baccini.

GRASSINA – Niente da fare per la Chiantigiana che perde in casa del Grassina uno scontro diretto play-off. I padroni di casa, guidati da Cellini, poco dopo la mezzora la sbloccano con la rete di Simoni che batte Liberali. Neanche il tempo di organizzarsi che per la Chiantigiana arriva il 2-0 dei fiorentini grazie a Baccini allo scadere. Nella seconda frazione a nulla servono i tentativi di rientrare i gara dei ragazzi di Molfese.