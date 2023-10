CALCIO - PROMOZIONE. Il Castelnuovo: "Battuti dalla malasorte»

Bella partita del Castelnuovo al "Lunezia" di Pontremoli, ma due rigori da... clima natalizio concessi ai lunigianesi hanno capovolto il risultato finale, rendendo vano il bel gol messo a segno nel primo tempo dal giovane Jacopo Baroncini, classe 2003, alla prima gara di campionato da titolare. "Alla Pontremolese – commenta con rammarico il presidente Francolino Bondi – ci sono voluti due rigori per battere un bel Castelnuovo che, dopo il vantaggio con Baroncini, aveva avuto subito dopo l’occasione per raddoppiare. Comunque niente di grave. Domenica prossima si riparte, pronti e determinati a riprendere la buona marcia interrottaci soltanto dalla malasorte, ma non per demerito nostro". Nel Castelnuovo rimasti prudenzialmente in panchina, non ancora recuperati, Riccardo Biagioni e Gigi Grassi. Assente per infortunio anche il giovane Lorenzo Bernardeschi, classe 2004, autore di un bel gol con il Settimello di Calenzano. "Solo la sfortuna – commenta il dg Emanuele Vichi – ci poteva far perdere una gara così ben giocata".

D. Mag.