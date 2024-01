Calcio Promozione. Il Foligno Calcio si riprende Peppoloni

FOLIGNO – È ufficiale, Niccolò Peppoloni torna al Foligno Calcio. A dare l’annuncio di questa operazione in entrata è stata la società nel primo pomeriggio con una nota stampa con la quale ufficializza il ritorno del centrocampista Peppoloni, classe 2000 dopo il prestito in Eccellenza al Castiglione del Lago.

La trattativa per riportare Peppoloni alla corte di Andrea Bobbi, circolata in realtà ormai da un paio di settimane, ha trovato riscontro nella realtà con l’arrivo del nuovo direttore sportivo Simone Angelini nella società biancazzurra, che ha definito l’operazione. Il centrocampista l’anno scorso in Eccellenza con la maglia del Foligno ha segnato ben 4 reti. Quest’anno si era trasferito al Castiglione del Lago ed ora è al rientro da un infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse tempo.

L’allenatore Bobbi, non dispera di poter contare sul rientro immediato di Peppoloni che potrebbe tornare a disposizione domenica 7 gennaio, dopo la pausa natalizia in occasione dell’impegno casalingo del Foligno contro il Todi.