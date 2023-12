Calcio promozione: il maliseti se la vede col casalguidi. Il Viaccia cerca punti contro il Luco

Trasferte impegnative per le squadre pratesi impegnate nel girone A di Promozione. Oggi alle 14.30 il Maliseti Seano andrà a caccia della prima vittoria sul campo del Casalguidi Calcio. Un’impresa quasi impossibile per la compagine di Carovani, che però ha un gran bisogno di punti per provare a uscire dalla zona play out, ma dovrà fare a meno dell’infortunato Tumminaro e dello squalificato Breschi. "Ci mancano i tre punti. Quella col Casalguidi non è una trasferta abbordabile – spiega mister Carovani – Da qualche parte, comunque, dovremo cominciare per arrivare alla salvezza". Il Viaccia, invece, che con l’apertura del mercato di riparazione ha salutato Ridolfi (direzione Scandicci in Eccellenza) e l’attaccante Silva Reis, oggi alle 14.30 andrà a far visita al Luco. Rientrerà Querci dalla squalifica nelle fila pratesi, ma saranno assenti i soliti infortunati Medini, Fedele, Gambineri e Melani.

L. M.