Calcio Promozione. Il Montalcino tiene. Arriva un pareggio con la Settignanese

SETTIGNANESE

0

MONTALCINO

0

SETTIGNANESE: Daddi, Ceripa, Galeazzo (63’ Barbetti), Moneti (58’ Marchetti), Verdi, Elisacci, Corri,Vecchi, Marrani, Giustarini (72’ Milanesi), Lascialfari. Allenatore Milanesi.

MONTALCINO: Trapassi, Gugliotta, Ciolli, Palumbo, Matteini, Berardi, De Iorio Francesco,Pecci (60’ Scali), Acatullo (80’ Vichi), Layani, D’Aniello. Allenatore Francini.

Arbitro Vaggelli di Prato.

FIRENZE – Finisce a reti inviolate recupero fra Settignanese e Montalcino. Un punto che permette ai fiorentini di agganciare la Chiantigiana ma che lascia il Montalcino nella stessa posizione di classifica. La gara ha offerto tre nitide occasioni per parte: al 12’ Acatullo manda fuori da buonissima posizione, al 18’ Corri per la settignanese scheggia la traversa; al 25’ e al 28’ D’Aniello calcia a lato da pochi passi. Al 39’ Palumbo salva sulla linea. Nella ripresa tocca ai fiorentini salvarsi miracolosamente u colpo di testa di Francesco De Iorio. I locali poi chiudono la serie delle occasioni mancate con una traversa centrata da Marrani con un tiro dalla distanza. Speriamo che la pausa del campionato sera a recuperare acciacchi e soprattutto morale per disputare il girone di ritorno migliore.

Andrea Falciani