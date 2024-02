Calcio Promozione. Il Pienza ci prova senza incidere. Gode l’Alberoro

ALBERORO

2

PIENZA

0

ALBERORO: Santiccioli Guerri, Coglitore, Polvani, Chiasserini, Bindi M., Bicchi, Bindi E., Galantini, Scatizzi, Jaupaj, Bastianelli.

Panchina: Calamati, Tiezzi, Gallorini, Panaro, Corsi, Rossi, Corvino, Bernacchia, Valdambrini. Allenatore Bernacchia.

PIENZA: Pelliccione, Bianciardi, Bonari, Magnanensi, Peruzzi, Guerra, Esposito, Camillucci, Rosati, Cossa, Veliz Coccolo.

Panchina: Bindi, Barbieri, Pinsuti, Ortiz Banquez, Battistelli, Palmisani, Marzocchi, Ciolfi, Rinaldi. Allenatore Peruzzi.

Arbitro Enned di Firenze.

Reti: 36’ Bastianelli, 95’ Bernacchia.

ALBERORO – Il Pienza lotta ma deve arrendersi in casa di un Alberoro più cinico che batte la formazione di Peruzzi con un gol per tempo. Dopo un avvio di marca aretina arriva il vantaggio con Bastianelli al 36’. Gli sforzi del Pienza per pareggiare sono vani e in pieno recupero, nella ripresa, arriva il raddoppio dei padroni di casa.