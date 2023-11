Calcio Promozione. Il Pienza si illude poi il Lucignano rimonta e vince

PIENZA

1

LUCIGNANO

2

PIENZA: Pelliccione, Marzocchi, Bonari, Da Frassini (77’ Punzuti), Guerra, Bianciardi, Esposito, Palla, Retamal (23’ Porcu, 66’ Barbieri), Veliz, Cossa (78’ Sorini). Allenatore Pacini.

LUCIGNANO: Bacciottini, Tralci, Dyla, Campisi, Bennati, De Stefano, Bambini, Conteduca, De Patre (46’ Gironi), Vasseur, Ferretti. Allenatore Gennaioli.

Arbitro Fantoni sezione del Valdarno.

Reti: 30’ Esposito, 48’ Ferretti, 64’ Gironi.

PIENZA – Non bastano al Pienza il vantaggio nel primo tempo e altre opportunità da gol. Il Lucignano replica nella ripresa segnando due reti e capovolgendo gli iniziali esiti del confronto. Sono dunque gli ospiti, più cinici, a portare a casa il successo nella classica sfida con in paio punti doppi. Il Pienza spreca delle buone opportunità, in particolare con Veliz e Bonari, e non è neanche fortunato perché a metà del primo tempo deve rinunciare per infortunio all’apporto del nuovo innesto Retamal e nella ripresa anche al suo sostituto, Porcu. Esposito porta in vantaggio i locali su servizio di Porcu, ma dopo l’intervallo Ferretti pareggia e Gironi firma il sorpasso degli ospiti.