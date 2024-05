Calcio: Promozione. Il Pietrasanta chiude in bellezza. Ai playoff da seconda in classifica

pietrasanta

PIETRASANTA: Mariani, Da Prato, Laucci, Ceciarini (15’ Bondielli), Genovali, Ghelardoni (66’ Vaselli), Bonuccelli (46’ Szabo), Tragni, Mengali, Mancini (66’ Pinelli), Lorieri ( 30’ Salini) All. Della Bona.

MALISETI: Corradi (76’ Cavaglieri Alessio), Perillo (50’ Aiazzi), Menichetti, Badiani (72’ Menichetti), Peschi, Robi (56’ Rudalli), Shioeri, Picchianti, Liana, Silva (60’ Cavaglieri Cristian), Sintegregan. All. Di Vivona.

Arbitro: Buchignani di Livorno.

Reti: 24’ Lorieri (autorete), 32’ Shioeri, 42’ Mancini, 45’ Mengali, 46’ Mancini, 58’ Mengali. Note: spettatori 100 circa. Ammoniti: Robi, Ghelardoni, Menichetti.

PIETRASANTA – Il Pietrasanta batte 4-2 il già retrocesso Maliseti, e conquista la seconda piazza finale che garantisce un’indubbia posizione di vantaggio nella coda playoff che inizierà già domenica prossima. Tra l’altro, dopo la clamorosa sconfitta contro il Viaccia della scorsa giornata, era difficile pronosticare questo traguardo. L’avversario nella semifinale sarà dunque la Pontremolese che ha vinto sul filo di Lana.

Per 40 minuti i biancocelesti hanno offerto una prestazione gravemente insufficiente tant’è che il Maliseti s’è portato sul 2-0 complici degli errori marchiani in difesa. Tutto cambia quando Mancini al 40’ firma un gran gol che accorcia le distanze. Da lì in avanti è tutto un altro film: in 20 minuti il Pietrasanta grazie alle doppiette di Mancini e Mengali segna quattro reti che valgono il definitivo 4-2. Lo scampolo finale si trascina stancamente, visto che ormai non c’è più nulla in palio. Da domenica prossima però, ci vorrà un altro approccio: impossibile pensare di passare il turno se si regalano 40 minuti di tempo all’avversario.

Andrea Bazzichi