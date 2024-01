Calcio - Promozione: il punto. Martinelli: "Negato un rigore. Ma il Pieve deve gestire meglio»

Soliti limiti, vecchi problemi e altra sconfitta per il Pieve Fosciana che, dopo aver battuto il Maliseti nello scontro diretto, torna a mani vuote da Casalguidi, nonostante una prestazione da non disprezzare.

"Abbiamo giocato con determinazione e personalità per oltre due terzi di gara - puntualizza l’allanatore Martinelli – . Passati in vantaggio nel primo tempo con Bertellotti, abbiamo tenuto bene sulla loro reazione. Ho visto per lunghi tratti la squadra che voglio. Poi, purtroppo, non riusciamo a gestire la partita, nel finale sono venuti fuori i soliti limiti. Errori, disattenzione, calo di concentrazione, ingenuità: ecco spiegata la rimonta del Casalguidi. Un vero peccato perchè, ripeto, non era per niente facile venire qua a imporre il nostro gioco. Ci siamo riusciti a lungo. Poi il brutto finale, dove al danno si è unita la beffa".

"Nel recupero, infatti, – puntualizza il trainer – non ci è stato fischiato un rigore per un netto fallo di mano, capitan Lucchesi ha protestato ed è stato espulso. Squalifica in arrivo: ci priverà di un calciatore importante".

Flav. Berl.