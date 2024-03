Calcio - Promozione: il punto. Pieve Fosciana a picco. Manca solo l’aritmetica

Niente da fare per il Pieve ko anche a Dicomano contro un’avversaria diretta come l’Alleanza Giovanile e dice praticamente addio alla categoria: troppo ampio il divario da colmare, visto anche il successo del Maliseti, con l’ultimo posto e la retrocessione in "Prima" che appare scontata, anche se i garfagnini lotteranno finché la matematica non li condannerà. Anche sul terreno fiorentino buona prestazione, imprecisione e soliti limiti; un gol annullato a Pieroni che poteva valere il colpaccio, infine la beffa finale. Ora rimangono sei partite da onorare: la prima domenica prossima, a San Romano, contro la Larcianese, recupero dopo il rinvio dello scorso 10 marzo per campo impraticabile che si gioca per accordo fra le due società, vista la sosta: si riprende il 7 aprile.

F. B.